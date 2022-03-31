Российский депутат предположил, когда можем пройти референдум о вхождении Южной Осетии в состав России

Референдум, где жители Южной Осетии смогут высказаться по вопросу о вхождении в состав России, может состояться в мае–июне. Таким мнение высказал зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, сроки будут понятны после 10 апреля, когда пройдут выборы президента в Южной Осетии.

«После выборов, приведения к присяге президента, он проведет эту процедуру. Я думаю, что она займет не много времени — май–июнь», — сказал он ТАСС.

Водолацкий заявил, что много местных жителей мечтают о вхождении в состав РФ с 2008 года. Тогда республика подверглась агрессии со стороны Грузии, который в тот момент руководил Михаил Саакашвили.

Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов 30 марта заявил, что в ближайшее время страна предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева в беседе с агентством пояснила, что процедуры завершат после выборов президента.

Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Российские власти не раз подчеркивали, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает текущие реалии и не подлежит пересмотру. Однако Грузия не хочет признать независимость республик.