Президент Южной Осетии призвал провести референдум о вхождении в состав РФ

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о необходимости референдума в республике. На нем осетинский народ решит вопрос о вхождении в состав России.

«В принципе, в Конституции Республики Южная Осетия все предельно четко расписано. Нам, конечно, надо спросить мнение народа, то есть сделать так, чтобы народ высказал свое отношение к тому, чтобы войти в состав России», — сказал он в эфире программы «Соловьев LIVE».

Бибилов подчеркнул, что это не очень трудно сделать и возможно провести не затягивая.

Ранее вопрос референдума поднял сенатор и замглавы комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов. По его словам, при соблюдении всех юридических формальностей препятствий для вхождения Южной Осетии в состав России нет. Необходимые правовые вопросы в РФ проработали еще 20 лет назад.

Сам президент Южной Осетии отмечал, что воссоединение с РФ для республики будет означать возвращение на историческую родину.