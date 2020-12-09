facebook_pixel
    09 декабря 2020, 20:24

    Российских заключенных предложили лишить вейпов и кальянов

    Анатолий Минкин

    Находящимся в местах лишения свободы разрешат курить только сигареты. Вейпы, кальяны и прочие курительные приспособления предложили запретить. Соответствующий законопроект подготовил Минюст. Документ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
    Российских заключенных предложили лишить вейпов и кальянов

    В случае принятия законопроекта соответствующие нормы пропишут во внутреннем распорядке следственных изоляторов и колоний.

    В Минюсте напомнили, что летом этого года «антитабачный закон» приравнял вейпы и кальяны к сигаретам с последующими ограничениями. Так, ими запретили пользоваться в помещениях, показывать в произведениях и предлагать несовершеннолетним.

    В связи с этим правила внутреннего распорядка СИЗО и колоний дополнят запретом на покупку и использование нагревательных устройств для потребления табака. Речь идет о вейпах, кальянах и изделиях с никотином в виде жидкости или геля. На сигареты запрет распространяться не будет.