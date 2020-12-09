Российских заключенных предложили лишить вейпов и кальянов
Находящимся в местах лишения свободы разрешат курить только сигареты. Вейпы, кальяны и прочие курительные приспособления предложили запретить. Соответствующий законопроект подготовил Минюст. Документ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
В случае принятия законопроекта соответствующие нормы пропишут во внутреннем распорядке следственных изоляторов и колоний.
В Минюсте напомнили, что летом этого года «антитабачный закон» приравнял вейпы и кальяны к сигаретам с последующими ограничениями. Так, ими запретили пользоваться в помещениях, показывать в произведениях и предлагать несовершеннолетним.
В связи с этим правила внутреннего распорядка СИЗО и колоний дополнят запретом на покупку и использование нагревательных устройств для потребления табака. Речь идет о вейпах, кальянах и изделиях с никотином в виде жидкости или геля. На сигареты запрет распространяться не будет.