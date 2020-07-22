Кальяны и вейпы приравняли к сигаретам

Госдума приняла закон, согласно которому на кальяны, вейпы и снюсы будет распространяться антитабачное законодательство. Речь идет в том числе о штрафах.

Как сообщает РИА «Новости», законопроект внесен сенаторами еще в 2017 году. После многочисленных дискуссий и правок, законопроект решили поддержать. Данный закон распространяет требования и ограничения к табачной продукции на все продукты, содержащие никотин.

Кроме этого на вейпы, кальяны и электронные сигареты будет распространяться административная ответственность: за вовлечение несовершеннолетних в процесс, их использование в помещениях и демонстрация в аудиовизуальных произведениях будет накладываться штраф. Размер санкций остается такой же, как на обычные сигареты.

Также на законодательном уровне будет прописан запрет на курение в коммунальных квартирах. Курильщикам также будут предлагать медпомощь, направленную на отказ от зависимости при курении табака.

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