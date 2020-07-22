Кальяны и вейпы приравняли к сигаретам
Как сообщает РИА «Новости», законопроект внесен сенаторами еще в 2017 году. После многочисленных дискуссий и правок, законопроект решили поддержать. Данный закон распространяет требования и ограничения к табачной продукции на все продукты, содержащие никотин.
Кроме этого на вейпы, кальяны и электронные сигареты будет распространяться административная ответственность: за вовлечение несовершеннолетних в процесс, их использование в помещениях и демонстрация в аудиовизуальных произведениях будет накладываться штраф. Размер санкций остается такой же, как на обычные сигареты.
Также на законодательном уровне будет прописан запрет на курение в коммунальных квартирах. Курильщикам также будут предлагать медпомощь, направленную на отказ от зависимости при курении табака.
Ранее эксперты назвали причину курения подростков. Ей оказалась реклама.