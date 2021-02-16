Российских прокуроров будут обучать по европейской программе

Генпрокуратура РФ обсудила перспективы сотрудничества с Советом Европы. Летом 2021 года Санкт-Петербург примет конференцию руководителей прокуратур европейских государств.

Вопросы подготовки к мероприятию поднял на встрече с главой Генерального директората по правам человека и верховенству права Секретариата СЕ Христосом Якумополосом генпрокурор РФ Игорь Краснов. Он выразил надежду, что пандемия не помешает провести конференцию на высоком уровне. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Стороны также затронули тему участия российской прокуратуры в реализации европейской программы обучения в области прав человека для представителей юридических профессий (программе HELP).

«Основным партнером по данному проекту выступит Университет прокуратуры Российской Федерации. По моему поручению Университетом уже сформирована группа преподавателей для обучения в качестве тренеров по программе HELP», — подчеркнул генеральный прокурор РФ.

Он добавил, что рассчитывает на поддержку Совета Европы в решении вопросов, «связанных с обеспечением законодательства РФ о персональных данных при обучении прокуроров по курсам программы».

«Для этого в частности следует пересмотреть вопрос перемещения серверов для обучения из-за рубежа в Россию», — пояснил Игорь Краснов.

Стороны приветствовали инициативу о проведении 19 февраля 2021 года семинара о развитии сотрудничества российских и зарубежных правоохранительных органов в уголовно-правовой сфере в свете новых вызовов и угроз.

Затронули на встрече и тему коронавируса. Генпрокурор РФ отметил, что его ведомство «было активно вовлечено в процесс противодействия пандемии и в случае заинтересованности готово поделиться своим опытом с коллегами из Совета Европы».

«Несомненно, такие новые вызовы, как COVID-19, требуют совместной работы международного сообщества. Поэтому важность обмена опытом и учебы друг у друга очевидна», — заключил Краснов.