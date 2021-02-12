Фонд капремонта проверит Генпрокуратура в Магадане

Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин выехал в Магадан, где циклон повредил крыши жилых домов, отремонтированных по программе капремонта в прошлом году. Проверка пройдет в Фонде капремонта.

Прокуратура Магаданской области в ближайшее время организует проверку и оценит деятельность регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Проконтролирует результаты ее Генпрокуратура России по Дальневосточному федеральному округу.

Дмитрий Демешин уже объявил предостережения мэру Магадана и генеральному директору АО «Магаданэлектросеть».

В среду, 10 февраля, на Колыме прошел ураганный ветер. Стихия сбивала людей с ног, снесла кровлю с жилых домов, повредила автомобили и разрушила строительные конструкции.

Мощными порывами ветра снесло кровлю жилого дома, которую отремонтировали в прошлом году по программе капитального ремонта. Также жильцы нескольких домов остались на долгое время без электричества.

Магадан продолжает находиться в зоне мощного циклона. Режим чрезвычайной ситуации объявили в границах некоторых жилых домов.