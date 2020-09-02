Крымские белорусы сочли заявление Тихановской по полуострову безрассудным

Позиция экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской по поводу статуса Крыма лишена здравого смысла. Такое мнение высказал глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

«Человек абсолютно не понимает о чем он говорит, и что происходило в Крыму на самом деле. Подобные безрассудные мысли и высказывания никак не политика даже районного масштаба, не говоря уже о республиканском», — сказал Чегринец в разговоре с РИА «Новости». По его словам, Тихановская «абсолютно точно повторяет тезисы украинской и западной пропаганды, которые не связаны со здравым смыслом».

Как считает Чегринец, белорусам стоит доверять и идти за настоящими лидерами, которые переживают за будущее Белоруссии и Союзное государство. Он подчеркнул, что не надо верить «безграмотным западным пропагандистам» и «повторять ошибки украинских братьев».

Накануне Светлана Тихановская заявила, что воссоединение Крыма с Россией противоречит международным нормам. Свою позицию по этой теме политик озвучила в интервью литовскому порталу LRT. Как считает Тихановская, фактически полуостров российский, но юридически он принадлежит Украине. При этом экс-кандидат в президенты также отметила, что у жителей Белоруссии «разные взгляды» на этот вопрос.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение Крыма к РФ. Россия неоднократно заявляла, что полуостров стал российским в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. Однако на Украине продолжают высказываться по поводу возврата Крыма на Украину.

Глава крымского парламента Владимир Константинов несколько дней назад решил прокомментировать частые заявления лидера Незалежной Владимира Зеленского о возврате полуострова на Украину. Политик заявил, что эта тема давно не является предметом обсуждения и «вопрос Крыма закрыт».