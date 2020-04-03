Российские сенаторы придумали антикризисный план на фоне пандемии

Институты развития должны направить свободные средства на поддержку экономики, а государственные фонды — поддержать работников пострадавших от пандемии отраслей и списать долги регионам перед федеральным бюджетом.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на письма сенатора Андрея Кутепова первому вице-премьеру Андрею Белоусову и помощнику президента Максиму Орешкину, сейчас таким образом можно поддержать экономику суммой в 100 миллиардов рублей. Все эти деньги в Совфеде предлагают направить на развитие бизнеса. Среди организаций, которые смогут поддержать экономику, Кутепов называет ВЭБ.РФ, «Роснано», ДОМ.РФ, Фонд развития промышленности, «Сколково» и другие.

Закредитованным регионам сенатор предлагает списать долги и дать пространство для действий в трудные времена. Попавшим из-за пандемии в предбанкротную ситуацию организациям, по мнению Кутепова, нужно обеспечить двойной МРОТ на каждого работника.

О пандемии коронавируса ВОЗ объявила 11 марта. Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим. Регионы ввели режим строгой изоляции, во время которого людям запрещено выходить из дома без нужды. В России зафиксировали 3548 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 30 человек.