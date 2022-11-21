Власть 21 ноября 2022, 18:44 Российские мясопроизводители полностью обеспечили внутренний рынок Президент Путин заявил о выходе России на полное самообеспечение мясной продукцией РИА «Новости»

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Объемы мясной продукции на российском рынке в 2022 году превысили 100%. С таким заявлением на заседании по вопросам развития отечественной селекции и генетики выступил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что уровень самообеспеченности по мясной продукции составил 100,8%. В доктрине продовольственной безопасности этот показатель составляет не менее 85%.

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«Уровень самообеспечения по мясу, по мясной продукции <…>, в соответствии с доктриной продовольственной безопасности, должен быть не менее 85%. А в этом году мы уже добились 100,8%, и это, безусловно, показательный, хороший результат, с чем я всех, кто работает по этому направлению, поздравляю», — привел слова российского лидера ТАСС.

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Путин отметил, что так сработали принятые решения по поддержке агропромышленного комплекса и отраслевых сфер науки. Но на достигнутом глава государства предложил не останавливаться и призвал двигаться дальше.

«На сегодняшний день мы обеспечиваем продовольственную безопасность по большинству ключевых параметров: по зерну, сахару, растительному маслу, рыбной продукции и по очень многим другим составляющим», — подчеркнул Путин.

Президент России подчеркнул, что нужно довести до максимальных показателей обеспечение внутреннего рынка фруктами, овощами и молочной продукцией. Тем более что потенциал для дальнейшего развития есть.

«В апреле текущего года мы подробно говорили о развитии агропромышленного комплекса. Были поставлены конкретные задачи, в том числе по поддержке селекционно-генетических центров. На эти цели, напомню, в 2022–2023 годах предусмотрено пять миллиардов рублей», — напомнил Путин.

Он предложил участникам встречи оценить достигнутые результаты и выработать новые планы в селекционной и генетической областях в интересах агропромышленного комплекса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания рассказал президенту России Владимиру Путину о создании в регионе большого селекционно-генетического центра для разведения мясных пород кур. Глава региона напомнил, что ранее основной материал поступал в Россию из США и Великобритании. Новый центр решит эту проблему и полностью обеспечит внутренний рынок.