Подмосковье 21 ноября 2022, 17:50 Воробьев доложил Путину о будущем селекционном центре в Подмосковье Губернатор Воробьев: селекционный центр в Подмосковье закроет проблему мясной породы кур Пресс-служба губернатора Московской области

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Летом 2022 года в Подмосковье заложили строительство большого селекционно-генетического центра, который позволит решить проблему мясной породы кур. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

Губернатор пояснил, что ранее по мясной породе кур у России была значительная зависимость от поставок из США и Великобритании

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«Оттуда, из Европы, к нам приходил материал. С апреля-мая следующего года наша задача — вместе с учеными, производственниками реализовать проект, который благодаря масштабированию будет динамично развиваться», — пояснил Воробьев.

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По словам главы Подмосковья, конкурентную породу («Смена 9»), которой занимаются российские ученые, можно будет представить на отечественном рынке. Птицы этой породы вырастают до 2,2 килограмма за 35 дней.

«Работаем вместе с учеными. Работаем над тем, чтобы кадры подготовить. С Минсельхозом обсуждаем мероприятия по тому, чтобы приходили молодые ребята, ученые. Вот этот сплав науки и производственников», — добавил губернатор.

Воробьев отметил, что тестовые, сравнительные анализы показали, что показатели прироста, смертности находятся на конкурентном уровне.

«Более того, материал, который мы начнем производить, масштабировать с апреля-мая 2023 года, более конкурентоспособен, чем европейский, в том числе благодаря отсутствию избыточных затрат на логистику», — отметил глава региона.

Комплекс для выращивания цыплят построят в Сергиевом Посаде в 2023 году. Он позволит заместить 25% импортной племенной продукции. Кроме того, он создаст 200 рабочих мест в городском округе.