Российские депутаты сделали заявление о ситуации в Нагорном Карабахе

Государственная дума выпустила официальное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Российские депутаты призвали стороны вернуться к переговорам и не допустить эскалации процесса.

«Государственная дума заявляет о необходимости немедленного прекращения огня, недопущении эскалации противостояния в регионе и безальтернативности мирного урегулирования ситуации», — сказано в постановлении парламентариев. Его процитировало РИА «Новости».

Они отметили, что готовы стать посредниками в стабилизации обстановке в Карабахе.

Депутаты выразили обеспокоенность в связи с резким обострением обстановки и человеческими жертвами. Госдума осудила применение силы.

Это заявление направят российскому президенту, правительству РФ, властям Армении и Азербайджана, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, а также в Межпарламентский союз, ПА ОДКБ, ПАСЕ,МПА СНГ и ПА ОБСЕ.

Ситуация в Нагорном Карабахе накалилась 27 сентября. Тогда Азербайджан заявил, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения. В свою очередь, Минобороны Армении заявило, что наступление начал Азербайджан. По последней информации, в регионе есть погибшие и пострадавшие как среди военных, так и среди мирного населения.

МИД Армении сообщил 29 сентября о том, что Азербайджан атаковал армянский город Варденис с помощью турецкого беспилотника.