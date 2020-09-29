«На третий день агрессии против Нагорного Карабаха Азербайджан атаковал город Варденис в Армении, применив турецкий беспилотный летательный аппарат, в результате чего пострадали мирные жители», — заявил Мнацаканян.

Министр подчеркнул, что Баку получит «адекватный военно-политический ответ».

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе разгорелся с новой силой 27 сентября. Стороны начали боевые действия в регионе и обвинили друг друга в агрессии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто поддержал Баку и назвал Армению «страной-оккупантом».

Глава армянского правительства Никол Пашинян попросил канцлера Германии Ангелу Меркель помочь «обуздать» агрессивное поведение Турции в Нагорном Карабахе. Меркель во время телефонного разговора подчеркнула, что решить конфликт между государствами можно только мирным путем.