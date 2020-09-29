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    29 сентября 2020, 13:21

    Баку ударил по армянскому Варденису турецким беспилотником — МИД Армении

    Андрей Иванов

    Армянский город Варденис атаковал турецкий беспилотник, который направил Азербайджан. Во время нападения пострадали мирные жители. Об этом сообщил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на своей странице в Twitter.
    Баку ударил по армянскому Варденису турецким беспилотником — МИД Армении

    «На третий день агрессии против Нагорного Карабаха Азербайджан атаковал город Варденис в Армении, применив турецкий беспилотный летательный аппарат, в результате чего пострадали мирные жители», — заявил Мнацаканян.

    Министр подчеркнул, что Баку получит «адекватный военно-политический ответ».

    Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе разгорелся с новой силой 27 сентября. Стороны начали боевые действия в регионе и обвинили друг друга в агрессии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто поддержал Баку и назвал Армению «страной-оккупантом».

    Глава армянского правительства Никол Пашинян попросил канцлера Германии Ангелу Меркель помочь «обуздать» агрессивное поведение Турции в Нагорном Карабахе. Меркель во время телефонного разговора подчеркнула, что решить конфликт между государствами можно только мирным путем.

    Новости SMI.FM