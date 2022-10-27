Российская экономика очистилась от Запада | 360°

Важное 27 октября 2022, 18:19 Российская экономика очистилась от Запада Президент Путин: Россия очистила свою экономику от Запада

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В России без Запада ничего не развалилось, наоборот, произошло очищение: фундаменты экономики страны оказались намного сильнее, чем ожидалось. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Еще недавно мы с тревогой думали, что превращаемся в полуколонию, ничего не можем без Запада, но ничего не развалилось, произошло очищение», — сказал глава государства.

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Он подчеркнул, что фундаменты российской экономики оказались намного сильнее, чем все ожидали. Путин обратил внимание, что сейчас в мире происходят тектонические изменения.

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«Но не мы, а Запад довел до этого. Наши действия тут ни при чем, но они просто высвечивают все более ярко», — отметил президент.

По словам Путина, у России есть издержки, и прежде всего это касается СВО: есть не только экономические потери, но и огромные приобретения.

«Широкий лозунг „своих не бросаем“, на самом деле, сидит глубоко в сердце каждого русского и представителей других этнических групп россиян. И готовность бороться за своих людей ведет к сплоченности общества», — резюмировал глава государства.

Он выразил уверенность, что в этом всегда была огромная сила России, которую сейчас подтвердили и укрепили.

Ранее Путин потребовал создать все условия для дальнейшей перестройки российской экономики.