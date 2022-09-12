Путин потребовал создать все условия для дальнейшей перестройки российской экономики | 360°

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Путин потребовал создать все условия для дальнейшей перестройки российской экономики

Президент Путин потребовал создать все условия для дальнейшей перестройки экономики России

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Президент России Владимир Путин дал поручение сформировать все условия для дальнейшей структурной перестройки экономики страны. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

«Конечно же, наш приоритет — это сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости», — сказал Путин.

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Глава государства назвал макроэкономическую стабильность приоритетом вопреки спорам о «подушке безопасности» в условиях дедолларизации.

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По его словам, состояние российского бюджета лучше, чем во многих странах G20.

Очень важное достижение правительства РФ — стабильная ситуация на рынке труда, безработица остается на исторических минимумах. Кабмин должен и дальше держать ситуацию под контролем.

Президент обратил внимание, что в данный момент увеличилось число людей, которые столкнулись с риском увольнения. Почти 234 тысяч человек ушли в вынужденные отпуска или находятся в простое. Данный факт необходимо учитывать, подчеркнул глава государства.

Владимир Путин

Экономика

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