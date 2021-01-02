Россияне старше 45 лет получат уведомления о размере пенсий

С начала 2021 года Пенсионный фонд РФ начнет рассылать россиянам старше 45 лет уведомления о размере их будущей пенсии. Это поможет гражданам верно оценивать свои жизненные перспективы после окончания трудовой деятельности.

Как сообщили «Российской газете» в пресс-службе министерства труда и социальной защиты, уведомления будут автоматически приходить через портал gosuslugi.ru раз в три года.

«Рубеж 45 лет выбран временной отсечкой не случайно — к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости», — сказано в сообщении.

В этом возрасте люди начинают задумываться о том, как обеспечить жизнь на склоне лет. Однако у них еще есть время, чтобы, узнав размер пенсии, принять меры к ее повышению. Они смогут подключиться к одной из программа добровольного пенсионного страхования.

В уведомлениях будет содержаться информация о полученных отчислениях, указан размер пенсии по старости, условия и срок ее получения.

Заместитель министра труда и социальной защиты, статс-секретарь Андрей Пудов заявил, что уведомления помогут людям лучше понять свои перспективы.

«Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов», — сказал он.

Страховые пенсии всех пожилых россиян в 2021 году вырастут примерно на тысячу рублей. Инвалидам, ветеранам и получателям социальных пенсий выплаты повысят отдельно.