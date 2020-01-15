Важные для россиян интернет-сервисы сделают бесплатными

Россиянам скоро не придется платить за интернет-трафик на ряд сервисов. Благодаря проекту «Доступный интернет» они получат бесплатный доступ к социально значимым отечественным сайтам.

О подробностях проекта рассказал во время выступления с посланием к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

Бесплатным при подключении к упомянутым сайтам, заметил он, интернет должен стать по всей стране.

«Высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом наших граждан», — сказал глава государства.

Он также обратил внимание на необходимость «создать пространство для общения, культуры и творчества».

«Очень важно, что массовым становится волонтерское движение, которое объединяет школьников и людей разных поколений», — заключил Путин.

С посланием к Федеральному собранию президент России обратился в 16-й раз. Глава государства выступает в выставочном зале «Манеж».