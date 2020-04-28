Россияне массово перестанут вовремя платить по кредитам из-за пандемии

Центробанк считает, что Россию в сложившейся экономической ситуации ожидает рост просроченных задолженностей и проблемных кредитов. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Большой объем кредитов будет реструктурирован как в рамках каникул, предусмотренных законом, в рамках предложений президента, так и в рамках собственных программ банков», — сказала она. Ее процитировал ТАСС.

По словам Набиуллиной, самыми уязвимыми в этой ситуации оказались представители малого и среднего бизнеса. Их доходы на фоне ограничительных мер из-за коронавируса сильно упали. А ведь они составляют половину заемщиков банков. По предварительным оценкам, на них приходится порядка 10 триллионов рублей, или треть «совокупного кредитного портфеля».

Заслуженный экономист РФ в разговоре с «360» заявил, что средний класс действительно может обеднеть. Однако он считает, что многие из его представителей смогут адаптироваться к новым реалиям и заново выстроить бизнес.

От коронавируса и связанного с ними режима самоизоляции пострадали ресторанный, гостиничный бизнес, сферы услуг, спорта, культуры и другие. Многие предприниматели были вынуждены временно закрыть свои организации.

Российское правительство до конца апреля должно разработать план по возвращению бизнеса к работе.