Средний класс может обеднеть в России. Спасет умение приспособиться

Последствия пандемии коронавируса могут привести к тому, что средний класс в России «скатится в бедность». При этом многие смогут адаптироваться к новым условиям и даже развить свой бизнес.

Заслуженный экономист Российской Федерации, профессор Андрей Марголин рассказал «360», что риск обеднения среднего класса действительно есть.

«Сбудется он или нет, будет зависеть от того, с какой скоростью будет восстанавливаться экономика. Я бы хотел отметить, что представители среднего класса — это люди, которые интеллектуально достаточно сильны. Они обладают способностью адаптироваться к изменениям», — отметил он.

Профессор добавил, что многие люди придумают, как в новых условиях, может быть, даже развить свой бизнес.

«Важно, чтобы для этого создали условия. Конечно, если пандемия будет продолжаться в течение длительного времени, то процесс снижения реальных доходов будет. Это достаточно очевидная вещь», — подчеркнул Марголин.

Среди оказавшихся в группе риска сфер он назвал туризм, сферу услуг, ресторанный и гостиничный бизнес. При этом эксперт напомнил, что в последнее время говорилось, что передовые экономики в структуре валового внутреннего продукта все больше имеют сферу услуг. Сейчас же эта сфера оказалась под ударом.

«Все стоят перед необходимостью переосмысления некоторых приоритетов, потому что культ потребления, который был связан со многими услугами, должен быть заменен на приоритеты безопасности и устойчивого развития», — заключил Марголин.

Ранее ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что экономические последствия пандемии приведут к тому, что представители среднего класса могут скатить в бедность. По его словам, в первую очередь это затронет экономику интеллектуальных услуг и впечатлений.