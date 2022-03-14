Россиянам разрешили покупать золотые слитки за валюту и голосовать на выборах онлайн

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает банкам до конца года продавать жителям драгоценные металлы в слитках за иностранную валюту. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Минфин дал положительное заключение на законопроект депутатов Госдумы, который отменит начисление налога на добавленную стоимость при покупке золота россиянами.

Сейчас при покупке слитка драгоценных металлов клиенты банков платят налог на добавленную стоимость в размере 20%. При обратной продаже слитка в банк НДС не возвращается, что делает такие сделки невыгодными.

Подписанный Путиным законопроект также упростит механизм обратного выкупа акций российскими компаниями.

Теперь получить документы для обжалования сделок в суде смогут только владельцы 5% ценных бумаг. Это оградит российские предприятия от злоупотреблений со стороны иностранных миноритариев. Эта мера продлится до конца 2022 года.

Еще одним законопроектом, который подписал российский лидер, стал документ о единых правилах по использованию дистанционного электронного голосования на выборах и референдумах.

Решение о проведении федеральных выборов в удаленном режиме примет Центризбирком. Если голосование проходит в регионе, то решение об электронной форме и сроках проведения примет местная комиссия.

При этом участковые комиссии на выборах и референдумах объединят, если общее число избирателей на участке составляет более трех тысяч человек. Процедуру проведут после согласования этого решения с ЦИК.