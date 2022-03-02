Минфин предложил россиянам покупать золото вместо долларов

Вложения россиян в золото и другие драгоценные металлы могут стать альтернативой покупке долларов. С таким заявлением выступил министр финансов России Антон Силуанов. Его слова привела пресс-служба ведомства.

По словам Силуанова, американская валюта нестабильна на фоне сложной геополитической обстановки. Золото медленнее растет в цене, но в долгосрочной перспективе показывает свою прибыльность.

«Американская валюта более волатильная, подвержена разного рода рискам. Из-за этого она не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам», — заявил Силуанов.

В Минфине отметили, что дали положительное заключение на законопроект депутатов Госдумы, предлагающий отмену налога на добавленную стоимость при покупке золота россиянами.

Сегодня при покупке драгоценных металлов в банках клиенты платят налог в размере 20%. При этом при обратной продаже слитка в кредитное учреждение возврата НДС не происходит, что делает невыгодными такие сделки.

Депутаты предложили отменить уплату налога при покупке россиянами драгоценных металлов. Законопроект получил положительное заключение Минфина.