Россиянам придется отвечать за распространение фейков о работе госорганов за рубежом

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию государственных органов, работающих за границей в целях защиты интересов России и ее жителей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ответственность вводится за распространение недостоверных данных о деятельности таких структур, как Росгвардия, российские посольства, дипломатические представительства, МЧС и прокуратура.

Максимальное наказание за нарушение закона составит 15 лет лишения свободы.

Ранее аналогичное наказание было введено за распространение фейковых данных о деятельности Вооруженных сил РФ.

Также Путин подписал федеральный закон об административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами страны. Максимальный штраф за это составит один миллион рублей, если же такое правонарушение будет повторно совершено за год, то в этом случае уже будет наступать уголовная ответственность.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил вероятность возвращения смертной казни в Россию.