Медведев оценил вероятность возвращения смертной казни в РФ

В настоящее время в России нет ограничения на возвращение смертной казни, однако все будет зависеть от текущей ситуации. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА «Новости». По его словам, мораторий сохранится, если все будет спокойно, но в случае необходимости он может быть отменен.

По мнению Медведева. вопрос о возврате смертной казни является, сложным, «мировоззренческим, философским, нравственным».

«Но как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы», — заявил он.

Медведев подчеркнул, по этому вопросу существует руководящее разъяснение Конституционного суда, а также его правовая позиция.

«Международные основания отпали, есть внутренние правовые позиции Конституционного суда. Эти правовые позиции основаны на текущем правопорядке, на текущей криминогенной ситуации. Я исхожу из того, что если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными, если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены», — сказал замглавы Совбеза РФ.

Он подчеркнул, что решение Конституционного суда — «не Священное писание» и может меняться.

Ранее, комментируя приостановку членства России в Совете Европы, Медведев отметил, что это является хорошей возможностью для восстановления ряда важных институтов, позволяющих предотвратить особо тяжкие преступления в стране, «типа смертной казни для опаснейших преступников».

Согласно опросам, возвращение высшей меры наказания одобрили 43% респондентов, что на 13% меньше, чем в 2009 году.