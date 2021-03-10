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    10 марта 2021, 16:45

    Самые бюджетные курорты назвали в АТОР

    Дарья Морозова

    Руководитель транспортного комитета АТОР Дмитрий Горин назвал самые бюджетные направления для отдыха в России. Об этом сообщил «Ридус».

    По его словам, туры в разные места нашей страны стали гораздо доступнее с прошлого года. Например, стоимость поездки на Байкал начинается от 24 тысяч рублей в неделю с перелетом и проживанием.

    «Актуальны программы путешествий на Алтай, в Хакасию, Калининград. В этом году и летом, и зимой большой популярностью пользуется Карелия. Туры стартуют от 20 тысяч рублей», — добавил он.

    Горин уточнил, что открытие зарубежных направлений способствует сохранению невысоких цен на внутренний туризм.

    «Открытие международных границ крайне важно: это приведет в том числе к недопущению повышения цен и к здоровой конкуренции, потому что в условиях закрытых границ цена будет повышаться. Сейчас цены выше по сравнению с прошлым годом на путешествия на 10-15%», — заключил он.

    Также Горин уточнил, что самые популярные направления зарубежом — это Турция, ОАЭ, Куба, Мальдивы, Занзибар.