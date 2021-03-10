Самые бюджетные курорты назвали в АТОР

Руководитель транспортного комитета АТОР Дмитрий Горин назвал самые бюджетные направления для отдыха в России. Об этом сообщил «Ридус».

По его словам, туры в разные места нашей страны стали гораздо доступнее с прошлого года. Например, стоимость поездки на Байкал начинается от 24 тысяч рублей в неделю с перелетом и проживанием.

«Актуальны программы путешествий на Алтай, в Хакасию, Калининград. В этом году и летом, и зимой большой популярностью пользуется Карелия. Туры стартуют от 20 тысяч рублей», — добавил он.

Горин уточнил, что открытие зарубежных направлений способствует сохранению невысоких цен на внутренний туризм.

«Открытие международных границ крайне важно: это приведет в том числе к недопущению повышения цен и к здоровой конкуренции, потому что в условиях закрытых границ цена будет повышаться. Сейчас цены выше по сравнению с прошлым годом на путешествия на 10-15%», — заключил он.

Также Горин уточнил, что самые популярные направления зарубежом — это Турция, ОАЭ, Куба, Мальдивы, Занзибар.