Россиянам напомнили о новых законах с 1 августа
С августа в России вступят в силу ряд новых законов. Россияне смогут оформлять ОСАГО без техосмотра, получать налоговый вычет за занятия в спортзале и не только. О нововведениях напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, написавший о них в Telegram.
Оформить полис ОСАГО с 24 августа можно будет без предъявления документов о прохождении техосмотра.
Временные удостоверения личности будут выдавать людям без гражданства.
А иностранцы смогут оформлять туристическую визу в Россию на шесть месяцев.
Начнет действовать запрет на звуковую рекламу с оборудования, установленного на стенах и крышах.
Участники программы «Дальневосточный гектар» со следующего месяца смогут подать заявку на получение дополнительного участка земли.
Власти субъектов по согласованию с Минприроды теперь будут определять виды разрешенной охоты и устанавливать ее сроки. В случае непрерывного снижения численности вида в течение трех лет будет вводиться запрет на охоту.
Жителям РФ, которые не являются налоговыми резидентами, не нужно будет платить подоходный налог на доходы от государственных ценных бумаг.
А нотариусы, заверяющие подлинность подписи при регистрации юрлиц и ИП, должны будут направлять заявления в регистрирующий орган.
Володин особенно выделил налоговый вычет на занятия спортом. Россияне смогут вернуть в год не более 120 тысяч рублей в совокупности с другими вычетами. Возврат можно получить и на детей.
Иностранных страховщиков с 22 августа будут привлекать к ответственности в случае отказа от заключения договора и навязывание дополнительных услуг.
Ранее «360» рассказал, какие льготы и новшества ждут россиян с конца лета.