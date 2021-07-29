Россиянам напомнили о новых законах с 1 августа

С августа в России вступят в силу ряд новых законов. Россияне смогут оформлять ОСАГО без техосмотра, получать налоговый вычет за занятия в спортзале и не только. О нововведениях напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, написавший о них в Telegram.

Оформить полис ОСАГО с 24 августа можно будет без предъявления документов о прохождении техосмотра.

Временные удостоверения личности будут выдавать людям без гражданства.

А иностранцы смогут оформлять туристическую визу в Россию на шесть месяцев.

Начнет действовать запрет на звуковую рекламу с оборудования, установленного на стенах и крышах.

Участники программы «Дальневосточный гектар» со следующего месяца смогут подать заявку на получение дополнительного участка земли.

Власти субъектов по согласованию с Минприроды теперь будут определять виды разрешенной охоты и устанавливать ее сроки. В случае непрерывного снижения численности вида в течение трех лет будет вводиться запрет на охоту.

Жителям РФ, которые не являются налоговыми резидентами, не нужно будет платить подоходный налог на доходы от государственных ценных бумаг.

А нотариусы, заверяющие подлинность подписи при регистрации юрлиц и ИП, должны будут направлять заявления в регистрирующий орган.

Володин особенно выделил налоговый вычет на занятия спортом. Россияне смогут вернуть в год не более 120 тысяч рублей в совокупности с другими вычетами. Возврат можно получить и на детей.

Иностранных страховщиков с 22 августа будут привлекать к ответственности в случае отказа от заключения договора и навязывание дополнительных услуг.

Ранее «360» рассказал, какие льготы и новшества ждут россиян с конца лета.