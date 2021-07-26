С конца лета россиян ждут новые льготы и возвращение чартеров в Египет. Семьи смогут получить выплаты и путешествовать по льготному тарифу. А полис ОСАГО можно будет купить без диагностического листа.

Выплаты на детей

С 1 августа начинает действовать указ «О единовременной выплате семьям, имеющим детей». По нему родители детей от шести до 18 лет получают выплату в размере 10 тысяч рублей. При этом деньги начисляют на каждого ребенка.

Единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей, получающих эту льготу. Она также не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание.

Такая же выплата полагается инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет либо их родителям.

Семейные путешествия

Уже в августе для семей будут доступны авиабилеты по льготному тарифу. Согласно постановлению правительства, путешествия на самолете по стране будут дешевле, если билеты купить единым бронированием на ребенка и взрослого.

Цены снижены по 46 направлениям. В них входят Казань, Калининград, Владивосток, Нижний Новгород, Иркутск, Воронеж и Екатеринбург. Билет будет стоить от 4191 рубля до 10 953 рублей.

Все члены семьи могут воспользоваться тарифом, а для детей до 12 лет предусмотрели скидки не менее 25% специального тарифа. Дети до двух лет путешествуют бесплатно. Льгота будет действовать только для путешествий с фиксированной датой.

Возвращение Египта и полеты

С 1 августа количество рейсов в неделю в Белоруссию по маршруту Москва — Минск увеличится до 20. Самолеты также чаще будут летать из Сочи и Краснодара.

Кроме того, 9 августа открываются несколько важных направлений. Прежде всего, россияне снова смогут летать чартерными рейсами на курорты Египта. Пять раз в неделю будут рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Источник фото: РИА «Новости»

Трижды в неделю будут рейсы в Сирию. Россия возобновит авиасообщение с Молдавией, Бахрейном и Доминиканой. В Бахрейн и Доминикану самолеты будут летать дважды в неделю, а по маршруту Москва — Кишинев в Молдавию — три раза в неделю.

Россияне все так же смогут поехать в августе в Турцию. Страну для отдыхающих открыли еще 22 июня. Несмотря на сообщения о возможных ограничениях для россиян из-за коронавируса, Турция не планирует ужесточать санитарно-эпидемиологические меры для туристов, написала газета «Известия».

Регулирование ипотеки

Банк России с августа ужесточит регулирование по ипотеке с низким первоначальным взносом, сообщил Life. Совет директоров банка повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам от 80 до 85%.

Новые надбавки составят от 50 до 100% в зависимости от долговой нагрузки заемщика. Центральный банк также не исключил, что может рассмотреть расширение мер, если повысится долговая нагрузка, а рост цен на недвижимость сохранится.

Выплаты пенсионерам

С 1 августа работающий пенсионер может получить небольшую надбавку к пенсии. Чтобы повышение состоялось, работодатель должен был уплачивать взносы с зарплаты в Пенсионный фонд.

Если же пенсию оформили после 1 января 2021 года, то прибавку работающие пенсионеры не получат: заработанные в прошлом году пенсионные коэффициенты уже учитывали при выходе на пенсию.

Пенсионеру не придется обращаться за надбавкой. Для повышения не требуется заявление, а рассчитано оно будет автоматически.

Последний месяц лета принесет пенсионерам повышенную накопительную пенсию и увеличенную срочную пенсионную выплату. Прибавка накопительной пенсии зависит от того, как граждане в прошлом году инвестировали пенсионные накопления.

Полис ОСАГО без техосмотра

Август принесет изменения и автомобилистам. С 22 августа полис ОСАГО можно купить без диагностической карты. Инициативу объяснили тем, что станций техосмотра не так много, а владельцы машин иногда нигде не могут пройти проверку.

В результате автомобилисты, которые не прошли техосмотр, не смогли бы купить полис ОСАГО. А без него запрещено выезжать на дороги.

Новый закон не означает, что можно не оформлять диагностическую карту. За ее отсутствие водителей все так же будут штрафовать,.