Документы в электронном виде будут выдавать россиянам к 2024 году

В рамках реализации стратегической инициативы «Цифровой профиль гражданина» к 2024 году россияне смогут оформить все справки, пособии и выплаты в режиме онлайн на «Госуслугах». К этому времени будет введен электронный вид 200 массовых услуг. Ожидается, что сервисом биометрической идентификации начнут пользоваться около 50 миллионов человек.

Об этом заявил ТАСС заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. По его мнению, меры заметно упростят деятельность субъектов малого и среднего бизнеса. Население сможет сэкономить время на получении многих услуг.

«Это в полной мере дает гражданам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот. Для тех, кто привык получать госуслуги в традиционном формате, такая возможность сохраняется», — отметил вице-премьер. Введение услуги позволит сформировать единый подход к оказанию госуслуг во всех регионах России.

Чернышенко подчеркнул, что получать информацию о человеке можно будет только с его согласия, которое будет храниться в едином реестре цифровых согласий. У бизнеса появится возможность встраивать этот сервис в собственные цифровые профили.

«Для граждан — это прежде всего удобство, когда человек через цифровой профиль управляет своими данными, за минуты решая вопросы, на которые ранее уходили дни и недели», — добавил вице-премьер.

В конце сентября в ФНС предупредили, что мошенники начали обманывать россиян, рассылая им письма якобы от имени Федеральной налоговой службы.