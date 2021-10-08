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    08 октября 2021, 05:39

    Документы в электронном виде будут выдавать россиянам к 2024 году

    Вице-премьер Чернышенко: у 85% россиян появится аккаунт на Госуслугах к 2024 году

    Анастасия Кукова

    В рамках реализации стратегической инициативы «Цифровой профиль гражданина» к 2024 году россияне смогут оформить все справки, пособии и выплаты в режиме онлайн на «Госуслугах». К этому времени будет введен электронный вид 200 массовых услуг. Ожидается, что сервисом биометрической идентификации начнут пользоваться около 50 миллионов человек.

    Документы в электронном виде будут выдавать россиянам к 2024 году

    Об этом заявил ТАСС заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. По его мнению, меры заметно упростят деятельность субъектов малого и среднего бизнеса. Население сможет сэкономить время на получении многих услуг.

    «Это в полной мере дает гражданам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот. Для тех, кто привык получать госуслуги в традиционном формате, такая возможность сохраняется», — отметил вице-премьер. Введение услуги позволит сформировать единый подход к оказанию госуслуг во всех регионах России.

    Чернышенко подчеркнул, что получать информацию о человеке можно будет только с его согласия, которое будет храниться в едином реестре цифровых согласий. У бизнеса появится возможность встраивать этот сервис в собственные цифровые профили.

    «Для граждан — это прежде всего удобство, когда человек через цифровой профиль управляет своими данными, за минуты решая вопросы, на которые ранее уходили дни и недели», — добавил вице-премьер.

    В конце сентября в ФНС предупредили, что мошенники начали обманывать россиян, рассылая им письма якобы от имени Федеральной налоговой службы.