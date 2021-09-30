Мошенники начали рассылать россиянам электронные письма под видом налоговой

Мошенники начали обманывать россиян, рассылая им письма якобы от имени Федеральной налоговой службы. В посланиях адресатов просят предоставить документы, рассказали в ФНС.

В ведомстве уточнили, что с 29 сентября начали получать жалобы от людей, которые получают письма от лженалоговиков, сообщило РИА «Новости».

«Неизвестные от имени ФНС России рассылают сообщения на адреса корпоративной почты о том, что необходимо предоставить документы. Текст электронного письма составлен так, чтобы получатель открыл вложенный файл», — пояснили в службе.

Представители ФНС подчеркнули, что к этим письмам не имеют никакого отношения. Все уведомления о начисленных налогах налогоплательщики получают или в личный кабинет, или по почте, но на электронные адреса людям ничего не высылают.

В налоговой предположили, что у получателей таких посланий могут не стоять спам-фильтры, черные списки, а также опция проверки отправителя с использованием DMARC и иных технических средств. Все рекомендации по борьбе с фишинговыми рассылками можно посмотреть на сайте ведомства.