Россиян призвали заварить мусоропроводы

Раздельный сбор мусора является сложным процессом. Если подходить к вопросу серьезно, то во всех многоквартирных домах нужно заварить мусоропровод. Такое возможно только при полном согласии жильцов.

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов объяснил в интервью «Интерфаксу» свою точку зрения насчет эффективности программы по раздельному сбору ТКО.

«При самом серьезном подходе к вопросу для начала надо заварить все мусоропроводы во всех домах России», — подчеркнул он.

Иванов пояснил, что для подобных решений необходимо стопроцентное согласие всех жильцов. Если же хотя бы один человек из многоэтажки на тысячу квартир выскажется против, то мусоропровод останется.

Внедрять идею, по мнению спецпредставителя президента, нужно постепенно. Минстрой ее уже рассмотрел, в новые многоквартирные дома будут строить без мусоропровода.

«Когда российский гражданин выбрасывает в мусоропровод борщ вместе с картоном — о чем дальше говорить? И это только первое звено в цепочке», — заметил Иванов, заявив, что она очень сложная.

В пресс-службе Минстроя ранее уточнили, что при строительстве домов выше пяти этажей застройщик не обязан предусматривать наличие мусоропровода.