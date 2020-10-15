При строительстве домов выше пяти этажей не требуется наличие мусоропровода

При строительстве домов выше пяти этажей застройщики жилья не обязаны предусматривать мусоропроводы. Об этом заявили в пресс-службе Минстроя России.

«Пунктом 9.32 СП (свода правил — прим. ред) 54.13330.2016 „Здания жилые многоквартирные“ обязательность устройства мусоропроводов в строящихся и реконструируемых многоквартирных зданиях этажностью пять и выше этажей предусмотрена только при наличии такого требования в санитарных нормах и правилах (СанПиН)», — приводит ТАСС комментарий Минстроя. В ведомстве также добавили, что сейчас СанПиН 2.1.7.3550-19, действующий до 1 января 2021 года, такого требования не устанавливает.

В настоящее время проходит процедуру оценки проект СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания, планировки, застройки и содержания территорий населенных мест», он также не обязывает застройщиков включать в проект жилых домов мусоропровод. В пресс-службе добавили, что в случае возникновения вопросов при правоприменении Минстрой готов дать необходимые разъяснения.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что несмотря на недостаток трудовых ресурсов из стран ближнего зарубежья Россия не станет останавливать стройки. При этом он признал, что пандемия будет влиять на сроки и стоимость строительства. Проблему с нехваткой рабочей силы вице-премьер обозначил еще в середине сентября.