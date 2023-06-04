Важное 04 июня 2023, 13:57 Россиян предложили ставить на воинский учет без явок в военкоматы Минобороны призвало ставить россиян на воинский учет без посещения ими военкоматов РИА «Новости»

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В России могут изменить правила постановки на воинский учет. Минобороны предложило осуществлять это без необходимого сейчас визита в военкоматы. Документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

«Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета <…> может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе», — отметили в документе.

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Авторы проекта добавили, что без посещения военкоматов следует осуществлять и снятие с воинского учета, а также вносить изменения в учетные документы.

В законопроекте уточнили, что оповещение состоящих на воинском учете россиян можно осуществлять путем отправки заказных писем с уведомлением о вручении по месту жительства. Если повестку не удалось вручить лично или почтой, она будет считаться врученной по истечении недели с момента ее размещения в специальном реестре.

В конце апреля в Балашихе начал работу пункт подготовки добровольцев для службы по контракту. По словам депутата Мособлдумы Тараса Ефимова, обратиться туда могут россияне из любых регионов страны.