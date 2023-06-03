Подмосковье 03 июня 2023, 18:22 «Получат навыки, которые пригодятся». Депутат Мособлдумы Ефимов — о Центре отбора контрактников в Балашихе Депутат Мособлдумы рассказал, какие меры поддержки предоставит Подмосковье контрактникам

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Пункт подготовки добровольцев для службы по контракту в зоне проведения специальной военной операции работает в Балашихе больше месяца — с конца апреля. Как рассказала депутат Московской областной думы от городского округа Тарас Ефимов, в него могут приехать мужчины со всей страны. Здесь они смогут получить не только практические навыки, но и экипировку и пакет льгот для себя и семьи.

«Когда будущий военнослужащий находится здесь, он может пройти минимальный курс тактической медицины, огневой подготовки, минной работы. В классах он может увидеть макеты оружия, мин, гранат. А кто-то вспомнит то, с чем сталкивался в предшествовавшей жизни, проходя срочную службу или службу по контракту. Кто-то впервые получит навыки, которые ему в дальнейшем пригодятся», — сообщил Ефимов.

Заключить контракт можно на год, три и пять лет. Добровольцу должно быть более 18 лет.

Центр отбора контрактников на Восточном шоссе, владение 2 в Балашихе принимает не только жителей Подмосковья, но и всей России, подчеркнул Ефимов. И люди приезжают сюда, чтобы получить в том числе льготы, которые предоставляет Подмосковье.

«Это и единовременная выплата, помощь семьям, их материальная поддержка, приоритетное поступление в учебное заведение и дополнительные бесплатные занятия в школах для детей военнослужащих. Эти меры соцгарантии, которые уже сегодня работают. Это помимо льгот от государства», — добавил парламентарий.

Помимо прочего, на днях Мособлдума освободила семьи участников СВО на период их службы от транспортного налога. Это значительно облегчит финансовую нагрузку на близких бойца, уверен Ефимов.

Подробнее о мерах социальной поддержки контрактников можно узнать на сайте контрактмо.рф.

Кроме того, работает телефонная горячая линия, где диспетчеры проконсультируют по всем вопросам, связанным со службой по контракту: +7 (495) 990-77-77.

Ссылка на раздел «Военная служба по контракту» на портале госуслуг доступна здесь.

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