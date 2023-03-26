Власть 26 марта 2023, 11:12 Путин заявил, что Запад строит «глобальный НАТО» с участием Азиатско-Тихоокеанского региона Путин: «глобальный НАТО», который создает Запад, напоминает «оси» времен Второй мировой РИА «Новости»

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Новая стратегическая концепция Североатлантического альянса подразумевает развитие отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона для создания «глобального НАТО». Это напоминает о военном блоке стран «оси» во времена Второй мировой войны, отметил президент России Владимир Путин в эфире канала «Россия 24».

Глава государства указал на то, что Соединенные Штаты «создают все новые и новые союзы» и у западных политологов и аналитиков появляются основания говорить как раз о строительстве новых «осей».

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«Сами западные аналитики — не мы, они — говорят о том, что Запад начинает строить новую ось наподобие той, что была создана еще в 1930-е годы фашистскими режимами в Германии и Италии и милитаристской Японии», — констатировал Путин.

После визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию США и Европа испугались создания нового мощного альянса, который может кардинально изменить мировой порядок. Очевидно, Соединенные Штаты предпринимают ответные действия.