Если националисты задумают устроить в Донбассе геноцид, Россия защитит жителей региона. Российские власти не останутся безучастными к проблемам русскоязычных жителей Украины. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«Не исключено, что мы столкнемся с ситуацией, приобретающей признаки геноцида. <…> В случае, если в зоне конфликта будут править балом те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что безучастной к ней не будет не только Россия, но и все мировое сообщество», — приводит французское издание Politique Internationale слова Козака.

Замглавы президентской администрации отметил, что сейчас на Украине действуют крайне радикальные политические группы. Власти страны не могут им противостоять.

Ранее член фракции «Слуга народа» Олег Семинский заявил, что закон о коренных народах лишит живущих на Украине русских прав человека. Депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович назвал его идиотом после этих слов.