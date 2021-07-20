Соратника Зеленского назвали идиотом за издевательства над русскими

Депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович резко отчитал члена фракции «Слуга народа» Олега Семинского за его высказывание о русскоговорящих жителях Украины. Он назвал своего оппонента идиотом.

Ранее провластный Семинский написал в Facebook, что закон о коренных народах лишит живущих на Украине русских прав человека. Позже он удалил пост, однако скриншот разошелся в Сети.

«„Слуги“ сами ответили на все вопросы: закон принят только для того, чтобы поиздеваться над теми, кто говорит на русском языке, закон лишил их элементарных прав. Такое просто невозможно, но власть сама это подтвердила — один идиот заявил, что „наконец-то все, кто разговаривает на русском языке, лишены всяких гражданских прав“», — цитирует Рабиновича сайт ОПЗЖ.

Депутат добавил, что его партия собирается подать в суд на Семинского.

В начале июля Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины, среди которых не указали русских. Нововведение поддержали 326 парламентариев. Россия выразила протест против документа в ПАСЕ. После этого депутат Рады Илья Кива назвал Украину колыбелью фашизма в Европе и напомнил, что украинского президента Владимира Зеленского в СНБО назвали первым национал-патриотом, который оказался у руля страны.