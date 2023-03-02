02 марта 2023, 12:17
Россия выступила за увеличение роли развивающихся стран в МВФ, ВТО и Всемирном банке
Глава МИД Лавров: нужно расширить роль развивающихся стран в МВФ, ВТО и Всемирном банке
Россия считает, что развивающиеся страны должны играть большую роль в Международном валютном фонде (МВФ), Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирном банке. Такое заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Выступаем за повышение роли развивающихся стран в МВФ, Всемирном банке и ВТО, ликвидацию западной монополии в природоохранных и правочеловеческих организациях», — сказал он на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) G20.
Реклама
Лавров отметил, что Россия намерена добиться демократизации экономического управления, а также поддерживать членство Африканского союза в «Большой двадцатке».
Также министр выступил с критикой Запада из-за трудностей с вывозом российской сельхозпродукции по всему миру. По его словам, западные страны своими действиями буквально похоронили зерновую сделку.
Сергей Лавров
G20
МИД РФ
Реклама
Реклама