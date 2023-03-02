Власть 02 марта 2023, 12:17 Россия выступила за увеличение роли развивающихся стран в МВФ, ВТО и Всемирном банке Глава МИД Лавров: нужно расширить роль развивающихся стран в МВФ, ВТО и Всемирном банке РИА «Новости»

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Россия считает, что развивающиеся страны должны играть большую роль в Международном валютном фонде (МВФ), Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирном банке. Такое заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Выступаем за повышение роли развивающихся стран в МВФ, Всемирном банке и ВТО, ликвидацию западной монополии в природоохранных и правочеловеческих организациях», — сказал он на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) G20.

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Лавров отметил, что Россия намерена добиться демократизации экономического управления, а также поддерживать членство Африканского союза в «Большой двадцатке».

Также министр выступил с критикой Запада из-за трудностей с вывозом российской сельхозпродукции по всему миру. По его словам, западные страны своими действиями буквально похоронили зерновую сделку.