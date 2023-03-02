Мир 02 марта 2023, 12:00 Лавров обвинил Запад в срыве зерновой сделки Глава МИД Лавров заявил, что Запад срывает зерновую сделку РИА «Новости»

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Запад без зазрения совести хоронит инициированную генсеком ООН зерновую сделку. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров во время участия в саммите G20. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Запад без зазрения совести хоронит известную гуманитарную инициативу генсекретаря ООН», — сказал он.

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Лавров сообщил, что вывозу сельскохозяйственной продукции из России препятствуют по всему миру, как бы Евросоюз ни попытался убедить общественность в обратном. Министр выразил надежду, что предстоящий саммит G-20 в Дели, который пройдет в сентябре 2023 года, позволит хотя бы немного нивелировать создаваемые для экономической стабильности эгоистичной политикой западных стран риски.

Ранее Сергей Лавров прилетел в Индию для участия в «Большой двадцатки». СМИ написали, что на встрече глав МИД он впервые с начала спецоперации лицом к лицу встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.