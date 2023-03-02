02 марта 2023, 12:00
Лавров обвинил Запад в срыве зерновой сделки
Глава МИД Лавров заявил, что Запад срывает зерновую сделку
Запад без зазрения совести хоронит инициированную генсеком ООН зерновую сделку. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров во время участия в саммите G20. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Запад без зазрения совести хоронит известную гуманитарную инициативу генсекретаря ООН», — сказал он.
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Лавров сообщил, что вывозу сельскохозяйственной продукции из России препятствуют по всему миру, как бы Евросоюз ни попытался убедить общественность в обратном. Министр выразил надежду, что предстоящий саммит G-20 в Дели, который пройдет в сентябре 2023 года, позволит хотя бы немного нивелировать создаваемые для экономической стабильности эгоистичной политикой западных стран риски.
Ранее Сергей Лавров прилетел в Индию для участия в «Большой двадцатки». СМИ написали, что на встрече глав МИД он впервые с начала спецоперации лицом к лицу встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Сергей Лавров
G20
МИД РФ
зерновая сделка
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