Власть 01 июня 2023, 12:40 Россия выступила против участия в БРИКС стран, вводящих односторонние санкции против нее Замглавы Рябков: в БРИКС не место странам, вводящим односторонние санкции против России РИА «Новости»

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Российская сторона уверена, что в БРИКС не должно быть стран, которые поддерживают применение односторонних санкций против России. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщил ТАСС.

По его словам, нельзя точно сказать, когда в БРИКС войдут новые страны. Однако любое государство, проявляющее заинтересованность в присоединении к организации, само по себе очень важно. Замглавы МИД отметил, что никто не собирается руководствоваться искусственными критериями при приеме в БРИКС.

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«Я подтверждаю тем не менее нашу непоколебимую решимость исходить из того, что в БРИКС не должно быть стран, которые присоединились к противозаконной, неправомерной, неправовой политике односторонних санкций, применяемых против России и других государств тоже», — подчеркнул Рябков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ЮАР призвала перенести саммит БРИКС в КНР. Такое предложение президенту африканской страны Сирилу Рамапосе озвучили несколько членов кабмина республики. Пока же планируется, что мероприятие пройдет в конце августа в Йоханнесбурге.