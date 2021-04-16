Россия вышлет пять польских дипломатов

Пять польских дипломатов отправят из России домой. Решение об их высылке МИД РФ принял в ответ на признание трех сотрудников российского посольства в Польше персонами нон грата.

Польская сторона поспешила «подпеть» администрации США, поэтому и потребовала отъезда с территории Польши трех дипломатов из РФ. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

«В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов», — отмечено в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ноту об объявлении персонами нон грата трех сотрудников дипмиссии поляки вручили российскому послу в Варшаве Сергею Андрееву. Якобы упомянутые россияне нарушили условия дипломатического статуса и занимались вредной для республики деятельностью.

Кроме того, в Польше заявили о полной поддержке США по принятым накануне в отношении России решениям. Варшава назвала «согласованные союзнические решения наиболее адекватным ответом на враждебные действия Российской Федерации».

Под новые санкции США попали шесть технологических компаний из РФ, 32 физических и юридических лица, 10 российским дипломатам грозит высылка, а американским инвесторам с 14 июня нельзя приобретать российские государственные облигации на первичном рынке.