Польша вышлет трех российских дипломатов

Российскому послу в Варшаве Сергею Андрееву вручили ноту об объявлении персонами нон-грата трех сотрудников дипмиссии. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Польши.

В заявлении ведомства говорится, что такое решение приняли после того, как указанные лица нарушили условия дипломатического статуса. Кроме того, они занимались деятельностью, которая несла вред Республике Польша.

Внешнеполитическое ведомство заявило, что полностью поддерживает США по решениям принятым в отношении России 15 апреля 2021 года.

«Согласованные союзнические решения являются наиболее адекватным ответом на враждебные действия Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Президент США Джо Байден подписал закон о введении нового санкционного пакета в отношении России. Под ограничения попали шесть российских технологических компаний, 32 физических и юридических лица.

Кроме того, из Вашингтона вышлют 10 российских дипломатов, а американским инвесторам запретят покупать российские государственные облигации с 14 июня на первичном рынке.

Белый дом заявил, что решения приняты за вмешательство Москвы в президентские выборы 2020 года, кибератаку на государственные учреждения США и вмешательство в конфликт на востоке Украины.