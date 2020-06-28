Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями — Путин
Власти сделали для экономики России многое, поэтому страна преодолеет последствия пандемии коронавируса с минимальными потерями. С этим заявлением в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» выступил президент России Владимир Путин.
Путин напомнил про 1990-е годы, когда люди месяцами не получали зарплату. Без внешних кредитов выплачивать деньги было невозможно. В те времена России присылали гуманитарную помощь, как «беднейшей стране мира, чтобы с голоду не помирали».
С тех пор ВВП России увеличился в два раза. За последние несколько лет экономические резервы страны возросли примерно в 50 раз, отметил «Царьград».
Ранее Путин сказал, что инфляция в России в дальнейшем составит 4%. Он сравнил экономическую ситуацию 2020 и 1997 годов. В 1990-е годы инфляция была на уровне 11%.
По данным Центробанка России, годовая инфляция страны составила 3,1%.