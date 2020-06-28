«Сейчас у нас по году было три [процента]. Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир четыре [процента], и, скорее всего, где-то около четырех [процентов] и будет», — заявил Путин.

Глава государства сравнил экономическую ситуацию 2020 и 1997 годов. Он отметил, что в 1990-е годы инфляция была на уровне 11%.

Россия выйдет из пандемии коронавируса с минимальными потерями. В этом стране поможет все, что было сделано в экономике за последние 20 лет.

«То, что сделано за последние годы, дает нам возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями», — заявил президент.

За последние годы резервы в экономике выросли в 50 раз. Хотя в России еще многое нужно сделать для диверсификации экономики, этот процесс уже запущен.

«Да, нам очень много нужно сделать для диверсификации экономики, но она происходит», — добавил Путин.

В середине июня Центробанк России сообщил, что годовая инфляция страны составила 3,1%. ЦБ снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до рекордных 4,5%. Показатель опустился до минимума за пять лет.