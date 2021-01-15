Россия выходит из Договора по открытому небу

«В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД РФ уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено Депозитариям», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, 22 ноября 2020 года США под «надуманным предлогом вышли» из ДОН. В результате был нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении документа, нанесен серьезный ущерб его действию и подорвана роль ДОН как «инструмента укрепления доверия и безопасности».

Дипломаты отметили, что российская сторона выдвинула конкретные предложения по поддержанию жизнеспособности Договора в новых условиях. Но поддержки со стороны союзников США они не получили.

ДОН — международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в странах, которые подписали этот документ. Он действует с 1992 года. Ранее из договора вышли США. В Белом доме свои действия объяснили тем, что документ устарел.