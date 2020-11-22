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    22 ноября 2020, 17:47

    Белый дом объяснил выход США из Договора по открытому небу

    Ксения Басырова

    Договор по мирному небу устарел, поэтому США выходят из него. Такое объяснение дали представители Белого дома.

    «Сегодня наступают шесть месяцев с того момента, когда Соединенные Штаты направили уведомление о выходе из Договора по открытому небу», — написал советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен в своем аккаунте в Twitter.

    Он добавил, что Россия якобы многие годы нарушала этот договор. По мнению О’Брайена, Дональд Трамп всегда в первую очередь думал о США, когда дело касалось устаревших договоров, выгодных «оппонентам, в ущерб нашей национальной безопасности».

    Процедура по выходу Америки из Договора по открытому небу завершилась в ночь на 22 ноября. МИД России ответил, что от остальных стран — участников соглашения будут ожидать твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после выхода США Договор по открытому небу фактически прекратит существование. Россия сожалеет о таком решении Вашингтона.