Белый дом объяснил выход США из Договора по открытому небу

Договор по мирному небу устарел, поэтому США выходят из него. Такое объяснение дали представители Белого дома.

«Сегодня наступают шесть месяцев с того момента, когда Соединенные Штаты направили уведомление о выходе из Договора по открытому небу», — написал советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен в своем аккаунте в Twitter.

Он добавил, что Россия якобы многие годы нарушала этот договор. По мнению О’Брайена, Дональд Трамп всегда в первую очередь думал о США, когда дело касалось устаревших договоров, выгодных «оппонентам, в ущерб нашей национальной безопасности».

Процедура по выходу Америки из Договора по открытому небу завершилась в ночь на 22 ноября. МИД России ответил, что от остальных стран — участников соглашения будут ожидать твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после выхода США Договор по открытому небу фактически прекратит существование. Россия сожалеет о таком решении Вашингтона.