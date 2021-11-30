Россия выделила 150 млн рублей в бюджет ВОЗ

Российский кабмин обязал Минздрав РФ до 1 февраля 2022 года отчитаться о целевом использовании почти 150 миллионов рублей. Эту сумму правительство страны намерено из резервного фонда перечислить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. С документом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

«Выделить в 2021 году Минздраву России на уплату части взноса РФ в регулярный бюджет Всемирной организации здравоохранения в целях исполнения международных обязательств РФ бюджетные ассигнования в размере 149 259,5 тысячи рублей из резервного фонда правительства РФ», — сказано в распоряжении.

В сентябре историк, научный сотрудник Уханьского университета У Эньюань посоветовал экспертам ВОЗ изучить работу американской биолаборатории в Форт-Детрике. Он признал, что он не биолог, и не сможет точно сказать, как появился коронавирус. Но напомнил, что в Форт-Детрике не раз нарушались правила безопасности, спровоцировавшие вспышки респираторных заболеваний и постояльцев расположенных поблизости домов престарелых.