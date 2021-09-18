ВОЗ призвали изучить главную биолабораторию США на предмет COVID-19

Экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предложили изучить работу главной военной биологической лаборатории США в Форт-Детрике. Научный сотрудник Уханьского университета, китайский историк У Эньюань предположил, что возможно именно оттуда и появился коронавирус SARS-CoV-2.

Эньюань отметил, что поскольку он не биолог, а историк, то не может сказать, например, был ли создан коронавирус SARS-CoV-2 в лабораторных условиях, отметило РИА «Новости».

«При этом, по информации центров по контролю и профилактике заболеваний в США, на базе Форт-Детрик неоднократно нарушались правила безопасности, из-за чего имели место вспышки респираторных инфекций у жителей расположенных поблизости домов престарелых, а выявленные у них симптомы напоминали симптомы коронавирусной инфекции», — считает Эньюань.

Это, по мнению историка, порождает закономерный вопрос: «не связан ли коронавирус с этой базой»?

Эньюань, исходя из этой информации, предлагает экспертам ВОЗ провести в биолаборатории в Форт-Детрике расследование, аналогичное тому, что до этого проводили в Ухане.

В начале сентября в распоряжении издания Intercept оказалось около 900 страниц материалов на тему американского финансирования исследований в Китае. Среди материалов были данные, что Национальные институты здоровья США в 2014–2019 годах выдавали гранты на исследование возможности передачи вируса от летучих мышей человеку. Эти документы вновь заставляют вернуться к вопросу искусственного создания вируса и утечки его из китайской лаборатории, отметили журналисты издания.