Россия в следующие десятилетия будет «прирастать» Арктикой

Российский президент Владимир Путин заявил, что в следующие десятилетия Россия будет «прирастать» Арктикой и северными территориями, включая добычу полезных ископаемых. Сегодня он провел встречу с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020».

Путин сделал прогноз по северным территориям. По его мнению, в ближайшие годы в России увеличится добыча полезных ископаемых, уточняет ИА Nation News.

«Россия — северная страна, более 70% нашей территории находится в северных широтах. Все, что происходит на Севере, представляет для нас особый интерес, особую ценность. Я сейчас не говорю даже про освоение Северного морского пути», — заявил российский лидер.

Он также обратил внимание на уязвимость природы Арктики, сообщает Ura.ru. В этом месте любая деятельность должна осуществляться таким образом, чтобы минимизировать экологический риск, считает президент.

Также сегодня Владимир Путин сообщил, что россияне стали сильнее ценить жизнь. Более того, жителей страны сплотила пандемия коронавируса. Проявились такие качества, как доброта, отзывчивость, стремление прийти на помощь и поддержать. Все это, по мнению главы государства, выше любых взглядов и убеждений. Поэтому сейчас остается все «сохранить и приумножить».