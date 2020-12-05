Путин заявил, что россияне стали сильнее ценить жизнь в 2020-м

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне стали больше сильнее ценить жизнь и больше заботиться о своих родных. В субботу глава государства встретился с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020».

«За этот год мы многое переосмыслили — стали сильнее ценить жизнь, с большей заботой и вниманием относиться к родным, близким, друзьям, к людям, которые живут и работают рядом с вами. У нас действительно стало больше доброты, доверия и отзывчивости, сплоченности. И не то, чтобы стало больше, она стала проявляться», — передает РИА «Новости» его слова.

Президент отметил, что люди перестали стесняться проявления доброты и начали этим гордиться. При этом он добавил, что важно это все «сохранить и приумножить». Путин также затронул тему пандемии. По его словам, это время помогло всем осознать, что только сплотившись можно преодолеть все беды. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что готовность прийти на помощь, поддержка и соучастие стоит выше каких-либо политических взглядов.