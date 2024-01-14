Власть 14 января 2024, 14:29 Россия укрепилась по всем направлениям — Путин Президент Путин заявил об укреплении российской экономики

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Россия укрепляется по всем направлениям, а экономика страны стала пятой в мире. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

«У нас идет укрепление государства по всем векторам, и первый из них — экономика», — сказал Путин.

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Несмотря на все ограничения и сложности, российская экономика вышла на первое место в Европе по покупательской способности и на пятое во всем мире, обогнав Германию. Россия продолжает работать по укреплению своей независимости и суверенитета.

Всемирный банк улучшил прогноз по экономике России. Аналитики подсчитали, что в 2024 году ВВП прирастет на 1,3%, еще через год — на 0,9%. Путин согласился с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком в том, что по итогам года ВВП страны сможет превысить 4%. Это самая высокая планка прогнозов по росту валового внутреннего продукта России, но ее можно достичь, ведь внешнеэкономическая конъюнктура становится более благоприятной.