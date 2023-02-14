Важное 14 февраля 2023, 16:31 Путин обозначил залог демократичного развития России Путин назвал залогом демократического развития России эффективную защиту прав граждан РИА «Новости»

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Залогом демократичного развития России станет эффективная защита судами прав и свобод граждан страны. Об этом на совещании военных и арбитражных судов, а также судов общей юрисдикции заявил президент Владимир Путин.

«Важно, что решения по итогам съезда повышали качество работы судебной системы России, вели страну к реальным изменениям. Необходимо делать защиту законных интересов, свобод и прав наших граждан более эффективной и доступной», — сказал он.

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Путин подчеркнул, что в этом заключается залог развития России как демократического и правового государства.

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Также глава государства объяснил, что Россия отказалась от исполнения решений Европейского суда по правам человека, потому что они носили предвзятый и политизированный характер, который оказался неприемлем для стран.

Ранее Путин отметил важность защиты прав мобилизованных россиян и членов их семей.