Власть 04 декабря 2022, 22:18 Россия создаст механизм для запрета ввода потолка цен на нефть — Новак Вице-премьер Новак: Россия разрабатывает механизм запрета ввода потолка цен на нефть РИА «Новости»

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Российские власти прорабатывают механизм запрета введения потолка цен на нефть, который собираются применить западные страны, рассказал вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

«Такое вмешательство может только привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов, снижению инвестиций», — отметил чиновник.

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По словам Новака, потолок цен может затронуть не только нефть, но и другие энергоресурсы на отечественном и мировом рынках.

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«Инструмент, который хотят ввести на Западе, не имеет ничего общего с рынком и противоречит правилам ВТО», — подытожил он.

До этого в Кремле подчеркивали, что Россия будет продавать нефть на рыночных условиях.

Накануне европейские государства, G7 и Австралия согласовали предельную стоимость покупки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Однако такие цены не удовлетворили президента Украины Владимира Зеленского, который с помощью этой меры надеется «энергетически разоружить» Россию.